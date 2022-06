BEKIJK - BTS stopt en meteen is platenlabel 1,7 miljard minder waard: hoe K-pop ook economisch en politiek verhaal is

De populaire K-popband BTS stopt ermee. Op zich lijkt dit nieuws voor de entertainmentbladen, maar er zit ook een economisch en politiek verhaal aan vast. Alleen al BTS levert de Koreaanse economie 4,9 miljard dollar op. Zuid-Korea verovert de wereld met muziek, maar ook op tv. Zo is "Squid Game" de populairste reeks ooit op Netflix. Wat is het geheim achter dat succes? "De Koreaanse culturele producten zijn universeel en uniek", zegt Kim Jae Hwan, directeur Korean Cultural Center in Brussel, daarover. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake".