Verhalen achter het stikstofakkoord: "Mijn moederhart breekt als mijn zoon (9) wenend vraagt of hij nog boer kan worden"

De sfeer buiten was grimmig. Eén tractor had als opschrift "Demir aan de strop", de minister zou er een dag later klacht tegen indienen. Intussen krijgt ze ook politiebewaking.

Maar binnen in de zaal vond het debat op een respectvolle manier plaats, zo getuigde Tinne Rombouts van CD&V in "Villa Politica" vanmiddag. "De boosheid en de frustratie vanwege het stikstofakkoord, die moeten op een correcte manier geuit worden. Nu lijkt het alsof die hele avond hectisch was en alsof alles misgelopen is, maar dat is niet de beleving die ik had. Binnen in de zaal waren er wel emotionele tussenkomsten en dat is niet altijd evident, maar ze werden op een respectvolle manier gebracht."