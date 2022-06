Boeren in Ravels dienen 600 bezwaarschriften in tegen stikstofakkoord

Bij het kabinet van minister van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil men niet veel kwijt over de bezwaarschriften die in Ravels zijn overgemaakt. Daar wil men pas iets zeggen wanneer het openbaar onderzoek in het kader van het PAS is afgerond het totale aantal bezwaarschriften over heel Vlaanderen duidelijk is. Dat zou begin volgende maand het geval moeten zijn.