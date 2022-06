Bom gevonden bij graafwerken in Maasmechelen

Het ging om een fosforbom van zo'n dertig centimeter uit de Tweede Wereldoorlog die tevoorschijn kwam tijdens graafwerken op een bouwwerf, op het kruispunt van de Boudewijnlaan en de Proosterbosstraat, in het centrum van Maasmechelen. Uit het springtuig ontsnapte rook. De ontmijningsdienst kwam gisteravond ter plaatse en bracht de bom naar de Mechelse Heide om ze daar gecontroleerd te laten uitbranden.

Volgens de buurtbewoners lag de bom er al twee weken en is de bom door warmte beginnen te roken en zijn de hulpdiensten pas dan verwittigd. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) laat uitzoeken of de aannemer nalatig is geweest. "De hulpdiensten hoorden dat die bom er al langer zou gelegen hebben. Ja, als dat klopt, dan is dat een teken dat iemand niet heel voorzichtig is geweest. En dat wil ik uitklaren. Want als je een bom vindt, word je, zeker als professioneel aannemer, geacht het nodige te doen. Dus mogelijk gaat dit nog een staartje krijgen."