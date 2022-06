Bomen rond petanquepleintje in Bocholt vergiftigd

Enkele bomen op het petanquepleintje in de Bergerheidestraat in Reppel staan er deze zomer opvallend kaal bij. Een buurtbewoner merkte op dat er gaten geboord werden onderaan in de stam van de bomen.

De gemeente vreest dat de bomen vergiftigd zijn en heeft een expert aangesteld. "We hopen dat die kan achterhalen met welke stof de bomen geïnjecteerd zijn", vertelt schepen Erik van Mierlo (SAMEN). "Dan weten we hopelijk al iets meer."