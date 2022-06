Braziliaanse media: "Verdachten bekennen moord op vermiste Britse journalist en Braziliaanse activist"

Waarom de mannen zijn vermoord, is nog niet duidelijk. Een van de verdachten is een visser. Volgens getuigen zou hij de mannen op de dag van de verdwijning met een geweer bedreigd hebben. Op zijn boot zijn ook bloedsporen gevonden. Mogelijk houdt de moord verband met de illegale visvangst in de regio. De Britse journalist, die onder meer voor The Guardian en The Washington Post heeft geschreven, werkte aan een boek over de regio en over de illegale visvangst en mijnbouw daar. Ook zijn metgezel Pereira, een expert in inheemse volkeren, heeft in het verleden de illegale visvangst al aangeklaagd.