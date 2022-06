Brusselse inspecteurs in burger krijgen gestolen koopwaar aangeboden:4 verdachten opgepakt

"Twee inspecteurs in burger waren in de namiddag aan het patrouilleren in de Nieuwstraat toen ze plotseling werden aangesproken door een man”, meldt een woordvoerder van de Brusselse politie. "Die bood hen gestolen oortelefoons aan. De man had op dat moment geen idee dat hij eigenlijk tegen twee inspecteurs van onze politiezone aan het spreken was.

De inspecteurs vertelden de verdachte dat ze niet geïnteresseerd waren en besloten hem even in de gaten te houden. Hij ging wat verderop plaatsnemen op een bankje bij drie kompanen. Niet veel later stond het groepje recht en wandelden ze weg met in hun kielzog de inspecteurs. Die hadden ondertussen versterking opgetrommeld om zo het hele groepje op te pakken. Dat gebeurde zonder problemen."