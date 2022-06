Campus Vesta in Ranst opent nieuwe oefensite om complexe industriebranden te bestrijden: "Uniek voor ons land"

Op Campus Vesta in Ranst, waar opleidingen worden gegeven voor alle hulpdiensten, is een oefensite geopend voor het bestrijden van grote industriële branden. Het is uniek voor ons land, want voordien gingen de Belgische brandweerzones naar het buitenland om te oefenen. Op het terrein kunnen levensechte scenario’s geoefend worden van branden in bedrijven met onder meer pijpleidingen of tanks met chemische producten.