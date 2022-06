Cargill in Gent maakt voortaan brandstof van gebruikte frituurolie

Om biodiesel te maken uit afvalproducten gebruikt de multinational een technologie die redelijk uniek is. "Er zijn maar 3 fabrieken in Europa die de hoogstaande technologie gebruiken. Maar wij gebruiken ze wel op de grootste schaal", zegt Steven Matthys van Cargill in Gent. "We zullen jaarlijks 115.000 ton biodiesel maken. Die is bestemd voor schepen en vrachtwagens, maar ook voor personenauto's. Momenteel is 7 procent van de diesel aan de pomp eigenlijk al biodiesel. En in die 7 procent zal dus voortaan ook een fractie zitten die gemaakt is met gebruikte frituurolie."