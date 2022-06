Crevits (CD&V) stuurt Zorginspectie "uit voorzichtigheid" opnieuw naar 60-tal probleemcrèches 

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil dat een zestigtal probleemcrèches aanvullend geëvalueerd wordt door de Zorginspectie. Het gaat om crèches die open zijn gebleven, ondanks het feit dat er in het verleden een gerechtelijk onderzoek liep tegen hen. Ze werden eerder al een keer opnieuw geëvalueerd, maar slechts in een zestal gevallen ging de Zorginspectie toen ook fysiek langs. Na het incident in een crèche in Veurne wil Crevits het zekere voor het onzekere nemen en wil ze dat alle probleemcrèches een bezoek krijgen.