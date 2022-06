De beruchte "roettest" verandert voor heel wat dieselwagens. "Wie zonder roetfilter rondrijdt, krijgt rode kaart"

"Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, dit is een manier om die aan te pakken," zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bij "De inspecteur" op Radio 2. "Mensen die bewust rondrijden met een defecte of zelfs verwijderde roetfilter, zullen nu betrapt worden bij de technische controle."

De roettest wordt ook in Brussel en Wallonië ingevoerd. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt is blij met de samenwerking: "Heel fijn om op deze manier samen te strijden voor de gezondheid van onze landgenoten en een betere luchtkwaliteit", zegt ze.