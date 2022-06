Denemarken en Canada beëindigen na bijna 50 jaar "whisky-oorlog" over Hanseiland ... met een fles sterke drank

Het kleine onbewoonde eiland (1,3 km²) was niet opgenomen in een grensakkoord van 1973. In dat jaar bepaalden Canada en Denemarken waar de grens door de Straat van Nares moest komen.



Hanseiland (vernoemd naar de Groenlandse ontdekkingsreiziger Hans Hendrik) ligt in die Straat van Nares tussen Groenland en het Canadese eiland Ellesmere. Groenland maakt deel uit van Denemarken, het eiland is grotendeels zelfbesturend, maar is wel nog afhankelijk van Denemarken voor zijn buitenlands beleid en voor defensiebeleid. Zowel Denemarken als Canada claimden het stuk land, een kale rots zonder gekende grondstoffen.