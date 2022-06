Instrumenten van band Wim Soutaer gestolen in Ternat: gitaar duikt op in Kortrijk

De groep, met leden Charel van Domburg, Vincent Goeminne en Wim Soutaer, had vorige week dinsdag een optreden op een bedrijfsfeest in Brugge. "Na het optreden laadden we de instrumenten in in mijn bestelwagen", legt Pieter Begard uit. "Daarna ben ik naar huis gereden en heb ik de auto in mijn straat geparkeerd. 's Morgens kwam ik tot de vervelende ontdekking dat mijn bestelwagen was leeggehaald."