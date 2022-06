Directeur van BuSO-school Ravelijn in Brugge aangehouden voor grensoverschrijdend gedrag

Het nieuws is op school ingeslagen als een bom. De directeur is er geliefd. "Hij nam zijn werk erg ter harte en deed dat goed", zegt de voorzitter van het schoolbestuur Pierre Gantois. "Het nieuws dat hij werd opgepakt voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag kwam totaal onverwacht en is voor iedereen een harde klap! Het weegt zwaar voor iedereen die hier mee in aanraking komt."

Het schoolbestuur heeft de leerlingen en hun ouders ingelicht. "Maar wij kunnen niet veel melden, omdat wij moeten wachten op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek."