Werd Vincent van Gogh kunstschilder dankzij dominee uit Horebeke? "Hij zag zijn talent en stimuleerde hem"

Van Gogh was misschien geen bekende kunstschilder geweest, als hij dominee Pieterszen uit Horebeke niet had ontmoet. Dat zeggen toch beeldhouwer Johan Tahon uit Zwalm en onderzoeker Lander Deweer. "Dat hij in de Vlaamse Ardennen heeft rondgewandeld, wisten we. Dat hij hier was voor dominee Pieterszen, was een verrassing. Maar de verbazing was het grootst toen we ontdekten dat ook de dominee een kunstschilder was", vertelt Tahon.