Eerste jongere uit Gentse jeugdzorg trekt in woning via Nestinvest: "Alleen lukt het hen amper"

De eerste jongere uit de jeugdzorg trekt vandaag in een woning via Nestinvest. Dat is een organisatie die jongeren tussen 17 en 25 jaar aan een betaalbare woning helpt eens ze de jeugdzorg in Gent verlaten. Elk jaar zijn er zo 50 jongeren die op eigen benen willen staan. "Maar een betaalbare woning vinden is voor hen moeilijk. Daarom helpen we hen door woningen te zoeken, te huren of te kopen, om die dan aan hen te verhuren," zegt Jean-Marc Verwee van Nestinvest.