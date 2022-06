Europese Centrale Bank neemt maatregelen om Italiaanse langetermijnrente onder controle te houden

De Europese Centrale Bank heeft woensdag na een spoedvergadering "flexibiliteit" beloofd om de spanningen op de obligatiemarkt aan te pakken. Met name de Italiaanse rente is fors opgelopen.

Er heerst spanning op de Europese beurzen in de aanloop naar de eerste renteverhoging van de Europese Centrale Bank sinds 2011. De rente op Italiaanse overheidsobligaties steeg naar het hoogste niveau sinds de Europese schuldencrisis. De ECB gaat onder meer Italiaanse staatspapier opkopen, zodat de rente weer wat gaat dalen.

De ECB kondigt ook aan dat ze een nieuw instrument in het leven wil roepen om al te grote renteverschillen tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden aan te pakken. Hoe dat eruit zal zien of wanneer het gebruikt zal worden, is niet duidelijk.

Verder zegt de ECB dat ze de nodige flexibiliteit aan de dag zal leggen bij het beheer van zijn schuldenvoorraad van het enorme opkoopprogramma van overheidspapier dat liep tijdens de coronapandemie.