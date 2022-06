Amerikaanse centrale bank gaat inflatie te lijf met hoogste verhoging rentetarief sinds 1994

De inflatie in de VS is nog groter dan in Europa. Daarom heeft de Amerikaanse centrale bank al voor de derde keer ingegrepen. In Europa komt de eerst renteverhoging van 0,25 procent er aan midden juli.

"Het antwoord op een hoge inflatie is een renteverhoging. Dat maakt sparen interessanter en lenen duurder. Op die manier gaat er minder geld in de economie terechtkomen en dat moet de economie afkoelen. Een verhoging met 0,75 procent in de VS hebben we de voorbije dertig jaar niet meer gezien, dat zegt iets van hoe uitzonderlijk de hoge inflatie is", legt Michaël Van Droogenbroeck uit.