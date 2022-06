Greenpeace hangt valse reclameborden voor TotalEnergies op campussen van UHasselt, PXL en UCLL in Hasselt en Diepenbeek

Actievoerders van Greenpeace maakten een parodie op de reclamecampagne van TotalEnergies, met de slogan "FatalEnergies, trotse sponsor van de klimaatcrisis". De affiches werden afgelopen nacht op de campussen van de universiteit en de hogescholen PXL en UCLL in Hasselt en Diepenbeek gehangen. "We hebben een honderdtal borden gehangen", gaat Schepens verder. "En we hebben voor de campussen gekozen omdat we veronderstellen dat daar een kritisch publiek rondloopt. We willen hen ervan bewust maken dat TotalEnergies het fossiele energiebeleid mee in stand houdt. Ze pompen olie op, onder meer in Rusland, waardoor de omschakeling naar een groen en duurzaam energiebeleid wordt tegengehouden."