Tweede keer, goede keer? Grootste fracties Europees Parlement vinden nieuw compromis over klimaatpakket

Omdat het ETS-dossier nauw verbonden is met een nieuw sociaal klimaatfonds en met de invoering van een koolstofgrenstaks, werd ook over die maatregelen vorige week niet gestemd. De drie dossiers staan centraal in het Fit for 55-pakket, dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent naar beneden moet brengen.