Grote zorgen over vogelgriep aan de kust: “Bang afwachten hoe het evolueert”

Normaal komt het virus voor in de winter bij watervogels. Nu zijn vooral zomersoorten, zoals meeuwen en sternen, besmet. Doordat het virus zo snel verspreidt, dreigt het rampzalige gevolgen te hebben voor die soorten. "De soorten waarover we spreken doen het al niet zo goed qua aantallen. Als ze dan met duizenden sterven wordt het niet eenvoudig om die soort te recupereren", voegt Claude Velter toe.

Het is de eerste keer dat het Vogelopvangcentrum met de vogelgriep in de zomer te maken krijgt. In de zomermaanden kent het opvangcentrum ook een piek aan jonge meeuwen die het nest verlaten. "In de zomer zitten we overvol, dan wil je echt geen uitbraak van de vogelgriep krijgen", zegt Claude Velter.