Honderdtal vuilniszakken met drugsafval gevonden in Brasschaat

De lokale politie van Brasschaat kreeg een tip over gedumpte vuilniszakken aan de Miksebaan, op een afgelegen plek in een bosrijk gebied. Het bleek om een hondertal vuilniszakken te gaan met resten van cannabisplanten en teelaarde. De brandweer heeft het afval opgehaald en afgevoerd voor vernietiging, en de politie is een onderzoek gestart. Het opmerkelijke is dat er vorig jaar op dezelfde plek ook al eens 200 vuilniszakken werden aangetroffen met restanten van een cannabisplantage.