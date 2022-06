Inbraak tegenover politiekantoor in Berchem: horeca-uitbaters ongerust over inbrakengolf

In Berchem is er een inbrakengolf aan de gang bij verschillende horecazaken in de buurt. In enkele weken tijd is er zeven keer ingebroken. Ook in café Brel, recht tegenover het politiebureau in de Statiestraat, werd ingebroken. Daar zijn twee iPads gestolen. "Het getuigt van lef dat ze vlakbij een politiekantoor inbreken", zegt Jelle Henneman van café Brel. "Het kantoor is wel gesloten 's avonds, maar het is een levendige buurt waar altijd wel iemand rondloopt. Ik heb het gevoel dat het om jonge lefgozers gaat die er niet op uit zijn om veel buit te maken."