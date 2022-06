Aannemer van Antwerpse school die vorig jaar instortte, was al half jaar op de hoogte van stabiliteitsproblemen

Wat gebeurde er precies op 18 juni 2021?

Bijna exact een jaar geleden, op vrijdagnamiddag 18 juni 2021, stort basisschool Zuidzin in de wijk Nieuw Zuid in. Het gebouw was nog in aanbouw en had tegen het begin van het nieuwe schooljaar in september moeten openen. Het verdict is zwaar: vijf arbeiders die op de werf actief waren komen om het leven, negen anderen raken gewond. Het strafrechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van de instorting loopt op dit moment nog.