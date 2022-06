Ja, de prijzen stijgen fel, maar niet zo fel als de meesten denken: "Vooral lage inkomens hebben hulp nodig"

Zo werd hen gevraagd hoe hard ze denken dat de prijzen voor voeding gestegen zijn. "De voedingsprijzen zijn gemiddeld met 6 procent gestegen", weet Pironet. "Maar de meesten denken dat dat veel duurder geworden is: bijna 10 procent denkt zelfs dat het meer dan de helft in prijs is gestegen. Dat is een enorme overschatting van de inflatie, die wel degelijk erg hoog is. We denken dat het nog veel erger is dan het vandaag is."