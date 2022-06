Britse exit uit Europees Mensenrechtenverdrag "zou dramatisch zijn voor een democratisch land"

Dat uitgerekend het Verenigd Koninkrijk, één van de medestichters van de Raad van Europa, ermee dreigt eruit te stappen, “zou echt dramatisch zijn”, zegt hoogleraar Internationaal Strafrecht Christine Van Den Wyngaert. “Wat een signaal zou dat zijn naar de andere landen?”

Van Den Wyngaert, die ook rechter was bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, wijst erop dat het niet de eerste keer is dat een Britse premier hierop zinspeelt. “Theresa May heeft er destijds - lang voor de brexit - ook mee gedreigd. Toen zei ik al dat dit erger zou zijn dan de Brexit zelf.”

Van Den Wyngaert vindt het schokkend dat een Britse premier nu weer voorstelt om eruit te stappen, “maar van een populist als Boris Johnson is dat natuurlijk niet verwonderlijk”.