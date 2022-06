Kind en Gezin trekt vergunning crèche in Overijse in: "Structurele problemen raakten niet opgelost"

"De problemen bij de Montessori-crèche Pinocchio dateren niet van gisteren", geeft Nele Wouters, woordvoerster van Kind en Gezin aan. "De beslissing om de vergunning te schrappen volgt na een zeer lang traject van handhaving. En hoewel de crèche wel stappen heeft gezet, bleven de problemen aanhouden, daarom deze beslissing".

De problemen die er waren hadden onder meer te maken met de kennis van het Nederlands bij de medewerkers. "Niet alle medewerkers moeten Nederlands kennen, maar er moet in de crèche wel voldoende kennis van het Nederlands zijn om bijvoorbeeld de vergunningsvoorwaarden te begrijpen of de opmerkingen die Kind en Gezin maakt te verstaan. En dat was niet het geval" volgens Nele Wouters. Ook was er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was in de crèche en werd er niet goed geregistreerd welke kinderen en welke begeleiders aanwezig waren. Dat is wel belangrijk als er zich een incident zou voordoen waarbij de crèche moet ontruimd worden.