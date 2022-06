Klacht ingediend tegen koppel dat seks had op Britse militaire begraafplaats in Ieper

Op de Britse begraafplaats rusten soldaten uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Een omstaander kon het tafereel filmen vanaf de overkant van het Vestingwater. De video laat weinig aan de verbeelding over. De Commonwealth War Graves Commision (CWGC), de uitbaters van de Britse begraafplaatsen, reageren geschokt: "Wij tolereren geen ongepast gedrag op onze sites en zullen niet toestaan dat dit afbreuk doet aan onze herdenking van de oorlogsslachtoffers."

De CWGC legde al een afspraak vast bij de politie om aangifte te doen. "We hebben al contact gehad met de CWGC waarbij we kort over de feiten werden ingelicht. We zullen alle beschikbare informatie verder bekijken om zo de verdachten te identificeren", vertelt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

Het filmpje is intussen offline gehaald.