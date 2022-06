Kunstenaar Wim Delvoye krijgt zeven maanden cel met uitstel en boete voor overtredingen op kasteeldomein

In 2019 werden hij en zijn vennootschap in beroep veroordeeld voor een reeks bouw- en milieuovertredingen tot een boete van 104.500 euro. Het ging toen onder meer over een betonplateau dat hij naast het kasteel liet gieten, het aanleggen van een nieuwe weg en het vellen van bomen zonder vergunning. Ook de walgracht werd uitgegraven en verbreed over een lengte van 370 meter. In eerste aanleg werd Delvoye nog vrijgesproken door de rechtbank, maar in beroep kwam er toch een veroordeling.

In de nieuwe zaak wordt de vennootschap van Delvoye vrijgesproken, maar hij wordt persoonlijk veroordeeld tot zeven maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. "Dat is absurd", reageert Delvoye. "Uiteraard ga ik in beroep. Ik heb hier 13 jaar lang zoveel gedaan, maar ze vinden altijd iets. Ik heb me altijd aan de regels gehouden."