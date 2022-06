Lennik gaat holle wegen in de oorspronkelijke staat herstellen

Holle wegen liggen tussen twee steile hellingen en komen vaak voor in heuvelachtig gebied, zoals in het Pajottenland. "Dat is een even weg die langzaamaan is uitgesleten door erosie en daardoor lager is komen te liggen dan de omringende velden", legt Schoukens uit.

“Holle wegen hebben enkel voordelen”, zegt Schoukens. “Ze maken het landschap steviger, creëren schaduw en zijn hotspots voor planten en dieren.” Ook beschermen ze het landschap tegen verdere erosie bij zware regenval.