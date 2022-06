Leuvense brandweer eist meer personeel: “We hebben het gevoel dat de burger in gevaar komt”

“Daar komt bij dat we vaak worden ingezet om andere posten te helpen die ook met een personeelstekort kampen. We helpen onder andere in Grimbergen, Vilvoorde, Tienen en Landen. Leuven is dan ongedekt. De snelste hulp die dan aanwezig kan zijn is minstens 20 minuten. Als wij vanuit Leuven vertrekken, is dat 5 à 7 minuten”, legt Snackaert uit. Die 20 minuten is te lang volgens de Leuvense brandweer, want een beginnende brand heeft maar 5 minuten nodig om tot een volledig ontwikkelde brand te evolueren.

“Er is meer personeel nodig”, besluit Snackaert. “We hebben het gevoel dat de burger in gevaar komt.” Snackaert benadrukt dat de brandweer enkel extra personeel vraagt en geen loonsverhoging.

Op woensdag 22 juni zullen zestig brandweermannen daarom actie voeren aan het zonehuis in Herent. “We zullen de burgemeester opwachten en onze bezorgdheid uiten via een brief en flyers”, aldus nog Snackaert.