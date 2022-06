Luchtvaartmaatschappij Ryanair stopt met omstreden taaltest voor Zuid-Afrikanen

De test, die niet vanuit een overheid was opgelegd, leverde Ryanair veel kritiek op. Niet alleen mensenrechtenorganisaties gingen ertegenin, ook de Zuid-Afrikaanse overheid maakte er zich kwaad over. O'Leary meent nu dat het Afrikaanse land "zijn problemen moet oplossen".



Zuid-Afrika heeft elf officiële talen waarvan Afrikaans er één is. De taal, die verwant is aan het Nederlands, was de officiële taal van het Apartheidsregime en werd ook gebruikt om de zwarte bevolking te onderdrukken. De eigen talen van de zwarte bevolking werden in het land destijds niet erkend.

De meest gesproken talen in Zuid-Afrika zijn het Zoeloe en Xhosa. Afrikaans is de moedertaal van zowat 12 procent van de Zuid-Afrikanen. Alles samen begrijpen 20 procent van de inwoners van het land die taal.