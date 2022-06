Belgische Makro- en Metrowinkels worden verkocht, is het einde van de twee ketens in zicht?

Begin dit jaar legden de werknemers van de Makro-vestiging in Eke nog het werk neer omdat ze klaagden over een te hoge werkdruk. “Werknemers die vertrekken bij Makro worden niet vervangen", zei Leen Van Lierde van de liberale vakbond ACLVB toen. "Als ze toch worden vervangen, dan is dat door tijdelijke interimkrachten, maar niet door vaste mensen."