Protest in Mechelen tegen verwijzingen naar kolonisatie van Congo: straat krijgt andere naam en beeld extra uitleg

Willem Frans Van Kerckhoven was een Mechelse koloniale soldaat. Hij was berucht voor zijn hardhandige optreden in Congo. In de straat die naar hem genoemd was, waren tot 1970 de Zusterkens der Armen gevestigd. "Die hebben heel veel vrouwen, vooral kwetsbare bejaarden, opgevangen", zegt schepen Gabriella De Francesco (Groen). "Dat waren misschien wel onze eerste armoedebestrijders, wat we in de stad toch een topprioriteit vinden, maar zij zijn anoniem gebleven."

Het beeld "Pioniers van de beschaving" toont de hoofden van een Congolese vrouw en een Congolese man. Een inscriptie huldigt 31 "pioniers die stierven voor de beschaving in Congo". "We gaan dat beeld niet verwijderen, het hoort bij onze geschiedenis, maar we gaan er wel een andere tekst aan toevoegen. Het zal ook een andere plaats krijgen bij de heraanleg van de vesten, omdat het hier wat verloren staat." Het is de bedoeling dat het beeld en dus ook de tekst gemakkelijker kunnen gezien en bezocht worden.