Meer dan 14 procent van de wereldbevolking heeft de door teken overgedragen ziekte van Lyme (gehad)

Lyme of de ziekte van Lyme is een besmetting met de bacterie Borrelia burgdorferi sensu lato (Bb). Het is de meest voorkomende infectie die door teken wordt overgedragen. Teken staan overigens op de tweede plaats, na muskieten, wat het aantal schadelijke microben betreft die ze meedragen en kunnen overdragen op de mens.

Ze begint meestal met een zwelling en een rode uitslag op en rond de plaats van de tekenbeet, gevolgd door griepachtige symptomen, namelijk koorts en koude rillingen, pijn in de spieren en gewrichten, hoofdpijn en in sommige gevallen ook misselijkheid en overgeven.