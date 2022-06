Mijnterrils van Beringen, Waterschei en Winterslag zijn schatkamers voor bijen

"Het feit dat we op de terrils zoveel soorten vinden, is vooral te wijten aan het feit dat die terrils tot nu toe nog niet zo goed onderzocht zijn", tempert Jens D'Haeseleer meteen het enthousiasme. "En dat geldt meteen ook voor de rest van Vlaanderen. Overal waar we met de vrijwilligers van de bijenwerkgroep Aculea komen, ontdekken we nieuwe bijensoorten. Daardoor lijkt het dat er overal soorten opduiken. Maar we merken ook dat veel andere soorten, meestal koude minnende soorten, de voorbije jaren zijn afgenomen. Meer dan de helft van de bijensoorten in ons land is bedreigd of is zelfs al uitgestorven.