N-VA Keerbergen geeft vrijkaarten voor Rock Werchter weg: “Willen belangenvermenging aankaarten met ludieke actie”

“Naar 'goede gewoonte' schenkt Live Nation vrijkaarten aan de gemeentebesturen rond Werchter”, zegt gemeenteraadslid Dominik Vansevenant (N-VA). “Die komen bij de gemeenteraadsleden terecht en wij vinden dat geen goed idee. Dat is belangenvermenging. We willen onze geloofwaardigheid in de politiek behouden. Als we geloofwaardig willen overkomen, doen we dat niet. Vorige jaren stuurden we de kaarten terug, maar nu gaan we ze weggeven via een ludieke actie.”