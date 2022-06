Nachtverpleegster voor rechtbank na diefstal van duizenden euro's van stervende patiënte

De zaak kwam in maart 2021 aan het licht, enkele dagen na het overlijden van een bejaarde vrouw in een woonzorgcentrum in Vilvoorde. De dochter van de vrouw merkte de gestolen bankkaarten op en vermoedde dat er ook een doos met een grote hoeveelheid cash geld was verdwenen. De politie startte een onderzoek en zag op beelden van bewakingscamera’s in verschillende bankkantoren telkens dezelfde vrouw geld afhalen. Diezelfde vrouw dook ook op op bewakingsbeelden in tal van handelszaken waar er werd gewinkeld met de gestolen bankkaarten.

“We wisten niet wie die vrouw was”, sprak openbaar aanklager Michaël Splingard woensdag op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank. Tot ze één domme fout maakte. Bij de aankoop van schoonheidsproducten in een Rituals-filiaal gebruikte ze haar eigen klantenkaart, terwijl ze betaalde met de bankkaart van het slachtoffer.”

Na de identificatie van de vrouw, voerde de politie in haar woning een huiszoeking uit. Speurders vonden er 7.500 euro cash geld, maar ook een grote collectie juwelen en horloges. In haar gsm werden dan weer tal van berichten met foto’s aangetroffen waarop grote sommen cash geld en nieuw aangekochte spullen te zien waren.