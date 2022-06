Verenigingen en buurtbewoners willen knip in drukke weg door Vinderhoutse bossen 

En omdat er tijdens een vakantieperiode sowieso minder verkeer is, is het dan ook minder erg wanneer de auto's een andere weg zoeken langs de scholen in de buurt, zegt Daneels. In principe zou de maatregel misschien sneller kunnen ingevoerd worden, maar geduld is een schone deugd, denkt Daneels. Hij wil dat het alternatieve plan door zoveel mogelijk actoren wordt gedragen.