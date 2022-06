Nieuwe anatomiezaal UHasselt opent haar deuren: 14 schermen helpen studenten insnijdingen docent volgen

Popleu benadrukt dat de zaal meer toepassingen gaat kennen dan enkel die voor de studenten aan de universiteit: “We zien verschillende toepassingsmogelijkheden naar de toekomst. Denk dan aan de samenwerking met chirurgen die assistenten in opleiding kunnen trainen, of het Limburgs Orthopedic Research Fonds van het ZOL die de infrastructuur kan gebruiken bijvoorbeeld. We willen ook opleidingen aanbieden voor eerstelijnsgezondheidsmedewerkers.”