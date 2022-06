Nieuwe fietstunnel en deeltje van fietssnelweg F212 geopend in Asse: "Geen excuus meer om auto te nemen"

De helft van alle fietssnelwegen in België ligt langs spoorwegen of op vroegere spoorbeddingen. Dat is goed voor ruim 1.200 kilometer aan fietswegen. "De aanleg van bijkomende fietssnelwegen langs het spoor is een belangrijk actiepunt uit het eerste federale fietsactieplan Be Cyclist. De fiets is één van de vervoersmiddelen van morgen", zei federaal minister voor Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bij de inhuldiging. "Het is goed voor de gezondheid en goed voor de economie. De fiets en trein zijn een gouden combinatie."

Het project in Asse had een kostenplaatje van 2,1 miljoen euro. Het geld is samengebracht door de verschillende partners. Het gaat om Infrabel, de Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur van Asse.