Ongeval op de E40 richting Frankrijk ter hoogte van Adinkerke: 2 mensen overleden

De autostrade is afgesloten ter hoogte van Adinkerke richting Frankrijk door het dodelijk ongeval. Op de E40 ter hoogte van Adinkerke richting Frankrijk is een auto achteraan ingereden op een vrachtwagen in de file. Het ongeval gebeurde deze ochtend rond 10.30 uur een vijftal kilometer voor de grensovergang naar Frankrijk. Er was file omwille van de grenscontroles in Frankrijk door de Franse gendarmerie.

Het is de vierde keer keer in twee maanden tijd dat er achteraan in de file wordt ingereden. Die files ontstaan telkens door de Franse wegcontroles. Die worden al enkele maanden gehouden in de strijd tegen de mensensmokkelproblematiek waarbij verkeer moet afrijden in Aire Des Moêres.