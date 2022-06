Man uit Oostende moet geïnterneerd worden, omdat hij dochter sloeg, verkrachtte en zwanger maakte

De correctionele rechtbank van Brugge veroordeelt een Oostendenaar van 36 tot internering voor de verkrachting en opzettelijke slagen en verwondingen van zijn dochter van 15 jaar. In 2020 kreeg het CLB verschillende meldingen over geweld binnen het gezin. Na een controle van een arts van het CLB bleek het meisje verwondingen te hebben en bovendien zwanger te zijn van haar vader.

De Oostendenaar wordt geïnterneerd omdat hij een IQ van iets minder dan 65 heeft. Dat maakt hem ontoerekeningsvatbaar, zegt de gerechtspsychiater. volgens de experten heeft hij ook geen inzicht in zijn eigen functioneren, want hij wil zo snel mogelijk zijn vaderrol in het gezin weer opnemen.