Tijdelijke overzetboot aan Watersportbaan in Gent moet mensen aanzetten tot gesprek 

De kunstenaars doen dit in de eerste plaats om in contact te komen met de buurtbewoners. Het gaat om een sociaal experiment: "We willen vooral de interactie met de mensen. We zijn al een paar maanden aan het rondwandelen in de wijk hier om in contact te komen met buurtbewoners. Voor dit projectje met de ferry waren we vooral nieuwsgierig wat het zou opbrengen indien we dit zouden doen."