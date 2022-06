Plannen voor 3 windturbines in Hamont-Achel in samenwerking met drie plaatselijke bedrijven

Vandaag is het de internationale Dag van de WInd. Energiebedrijf Engie en het stadsbestuur van Hamont-Achel hadden geen betere dag kunnen kiezen om het samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Ook drie plaatselijke bedrijven engageren zich in het project. Het gaat om staalbedrijf CSM, bosbedrijf Vandervelde en kaarsenfabrikant Spaas.

Ben Spaas is opgetogen over de plannen: "Wij kopen nu al groene stroom en vullen die aan met stroom van onze zonnepanelen, maar eens de turbines draaien, zullen we tot 70 procent van onze energiebehoefte zelf kunnen invullen."