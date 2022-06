Politie Antwerpen zet "drijvende combi" in voor interventies in de dokken

In de wijk het Eilandje in Antwerpen heeft de lokale politie vandaag een politieboot ingehuldigd. "De dokken op het Eilandje hoorden vroeger tot het havengebied, maar nu behoren ze tot de stad en neemt het aantal bewoners er toe", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Als je water in beheer hebt, moet je bijgevolg ook politietoezicht hebben. Door deze drijvende combi kan de politie vlot op en rond het water interventies doen."