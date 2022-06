Politie houdt controleacties in fietsstraten Diest: al acht pv's opgesteld

In een fietsstraat is de auto nog steeds welkom, maar een bestuurder mag maximaal 30 km/uur rijden en een fietser niet voorbijsteken. Die regels zijn nog niet bij iedereen even bekend.

Vorig jaar kregen in de Diestse binnenstad 39 overtreders een boete in een fietsstraat. Dit jaar zijn dat er al 58. In samenspraak met de stad is de politiezone Demerdal-DSZ de controles in fietsstraten daarom aan het opvoeren. Dat is nog steeds nodig, meldt de politiezone, zeker nu er meer fietsers zijn.

“Onze ploegen hebben deze ochtend acht autobestuurders in overtreding vastgesteld. Die krijgen een proces-verbaal opgestuurd”, zegt Jan Konings, korpschef politiezone Demerdal-DSZ. “De komende dagen en weken volgen er nog controleacties.”