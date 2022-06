Na klachten over overlast: studeren in Utopia in Aalst enkel nog voor wie waarborg betaalt en identiteitskaart toont

Scholieren die vandaag van plan waren in bibliotheek Utopia in Aalst te studeren, moesten meteen rechtsomkeer maken en een andere studieplek zoeken. De stad Aalst reserveerde vandaag geen werkplekken voor hen, na verschillende klachten over overlast. "Verschillende groepjes brachten de werking van de bibliotheek de voorbije dagen in het gedrang. De bibliotheekbezoekers en studenten worden gestoord. Het personeel wordt uitgescholden en belachelijk gemaakt. Overal vinden we etensresten,” zegt schepen van bibliotheek en onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) .