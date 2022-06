Spoorbedrijven schrappen de komende tien jaar 2.000 jobs: "We kunnen niet anders"

De vakbonden zijn niet te spreken over de plannen. Volgens de socialistische spoorbond is er een tekort van 2.100 mensen om de treinen op tijd te laten rijden. “Midden- en seniormanagers vertegenwoordigden in 2007 slechts 5,2 procent van het personeels­bestand, tegenover 15,6 procent in 2022”, zegt Pierre Lejeune, de voorzitter van de socialistische spoorbond CGSP Cheminots in de krant L’Echo.

Bij Ludo Sempels, voorzitter van ACOD Spoor, is dezelfde scepsis te horen. Hij heeft zware bedenkingen bij de plannen en vraagt zich af of zel wel haalbaar zijn. Er zijn nu al personeelstekorten, de werkdruk is nu al hoog; wat zal dat geven als het in de toekomst met nog minder personeel moet?

De komende maanden staat er sociaal overleg gepland. Het spoorpersoneel toont zich intussen solidair met de nieuwe, nationale actiedag die op 20 juni gepland staat. Zij zullen de treinen laten rijden om zoveel mogelijk demonstranten naar Brussel te laten gaan om de koopkracht te verdedigen.