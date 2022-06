Het nieuwe maatjesseizoen is gestart: "Ze zijn heel romig en vet"

Het haringseizoen is officieel van start gegaan. Ook Steve Timmermans van vishandel De Vistafel in Brecht heeft zijn portie Hollandse Nieuwe alvast klaarliggen voor de klanten. Hij kon in primeur al proeven. "De maatjes zijn heel romig van smaak en specialisten zeggen dat ze de beste zijn in een hele lange tijd. Ook redelijk vroeg in het seizoen zijn het echt vette maatjes", vertelt Timmermans.